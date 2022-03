O "melhor momento" da carreira convence Pedrinho a renovar

Pedrinho acertou a renovação de contrato com o Gil Vicente até 2025.

O médio de 29 anos tem sido um dos jogadores sensação da equipa de Ricardo Soares e isso tem-se visto não só na prestação de Pedrinho em campo, mas também na alegria com que entra para cada jogo. A renovação com o Gil Vicente acontece no "melhor momento" da carreira do jogador.

Em declarações nas redes sociais do Gil Vicente, o médio anunciou a renovação com o clube de Barcelos até 2025 e, num vídeo publicado há instantes, explicou o que o leva a manter-se no Gil Vicente: "É um privilégio. Sempre disse que fui muito bem recebido, muito acarinhado e, por isso, não tinha razões para dizer que não. A minha família também se sente bem aqui e gosta de me ver jogar com a camisola do Gil, por isso, acho que foi um passo normal".

A boa relação com o clube pesou, mas a forma como é tratado pelo adeptos também ajudou : "Sinto um carinho enorme por parte dos adeptos e isso mexe comigo. Fazem-me sentir feliz e confortável aqui".

A cumprir a segunda época no Gil Vicente, o médio é responsável por nove assistências e um golo em 28 partidas. "É, de longe, o meu melhor momento como profissional. Estou extremamente feliz. Sinto-me feliz em campo e quando assim é, o rendimento de um jogador aumenta significativamente".

Num olhar mais geral, Pedrinho fala também da prestação do Gil Vicente, atualmente em quinto lugar e com acesso à Europa: "Nunca passei por isto na I Liga e nunca desfrutei tanto de jogar na I Liga como este ano. Se pudéssemos jogar de quatro em quatro dias ou de três em três, jogávamos, porque estamos realmente a desfrutar".

A rematar, o médio abordou, ainda, a deslocação ao Braga, quarto classificado, na próxima jornada, domingo. Diz que o Gil Vicente está a preparar o encontro com tranquilidade: "Estamos a encarar como encarámos o anterior, com o Estoril, ou seja, com toda a normalidade. Temos a nossa ideia, a nossa forma de jogar e de estar no futebol. Em campo vai entrar o mesmo Gil Vicente dos outros jogos. Vamos entrar para buscar os três pontos", concluiu o médio.