"O jogo com o Benfica não é o problema. O problema é o que vem a seguir"

Álvaro Magalhães, antigo treinador dos galos e das águias - como adjunto - diz que a equipa de Barcelos vai à Luz na pior fase que vive na época, em contraste com a do Benfica.



Treinou em Barcelos quatro épocas, levando o clube ao título de campeão nacional da Segunda Divisão, em 1998/1999, sendo ainda do seu teu tempo o recorde de pontos (53) no principal escalão do futebol português, na temporada seguinte.

Passados 22 anos, Álvaro Magalhães vê com tristeza e preocupação o atual momento de um dos emblemas do seu coração, apontando falhas na preparação desta época, recusando-se, no entanto, a comentar o trabalho de colegas de profissão: "Se não se prepara bem a equipa na pré-época para todas as competições, dá sempre problemas. Se calhar houve uma preocupação em demasia com a Conference League, esquecendo-se, ou descurando, um bocado, a principal competição, que é o campeonato. O Gil Vicente não merece estar nesta situação, tem de andar sempre no meio da tabela, sem grandes preocupações".

uestionado sobre a deslocação à Luz, este sábado, o adjunto do Benfica em 2004/05, refere o óbvio. É a pior altura para um jogo desta dimensão: "Vai encontrar um Benfica no último jogo antes do Campeonato do Mundo, muito moralizado e em grande forma, a jogar em sua casa com 60 mil pessoas. Não vai ser fácil, mas este jogo não é o problema. O problema é o que vem a seguir, a necessidade de a estrutura refletir, estancar esta situação e estabilizar a equipa numa posição acima da tabela", que, segundo Álvaro, é bom possível: "Tomara muitas equipas terem o plantel que o Gil tem".