"O Gil Vicente está disponível para ir a jogo", afirma o treinador Rui Almeida

O treinador Rui Almeida, um dos 19 elementos infetados com o novo coronavírus no Gil Vicente, disse esta sexta-feira que a equipa está disponível para enfrentar o Sporting, apesar do adiamento do jogo.

Em declarações à Rádio Renascença, o técnico, de 50 anos, frisou que o plantel gilista, em quarentena, face às ordens das autoridades de saúde, está disponível para competir no imediato, apesar da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) ter comunicado, na quinta-feira, que não estavam reunidas as "condições necessárias" para a realização do duelo agendado para as 18h30 de sábado, em Lisboa.

"Neste momento, é importante estar sempre disponível para ir a jogo. O Gil Vicente está disponível para ir a jogo, mesmo com as limitações que, neste momento, existem em termos numéricos. Aguardamos só as decisões das direções regional, local e nacional [de saúde] em relação à situação. Para já, o jogo está cancelado. Hoje, alguns jogadores realizaram testes", adiantou à rádio.

Rui Almeida disse ainda estar "pessoalmente bem" e "assintomático", à semelhança dos outros casos de covid-19, numa altura em que o plantel está a tentar preparar o jogo como "numa semana de trabalho normal", com os jogadores a treinarem nas suas casas, através de uma plataforma eletrónica.

De regresso a Portugal nesta época, após cinco anos a treinar em França, quer na I Liga, ao serviço do Bastia, quer na II Liga, no Red Star, no Troyes e no Caen, o "timoneiro' gilista considerou "importante" conhecerem-se as regras que decidam "quando um clube tem ou não condições para estar presente num jogo".

O jogo entre Sporting e Gil Vicente, agendado para as 18:30 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, é o primeiro do principal campeonato português a ser adiado devido à pandemia de covid-19, depois de os embates da II Liga, entre Feirense e Desportivo de Chaves, na passada sexta-feira, e entre Académico de Viseu e Académica, no último sábado, terem sido adiados pela mesma razão.

