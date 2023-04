Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, após o empate sem golos na receção ao Chaves, para a ronda 27 do campeonato.

O resultado: "Merecíamos mais do que o empate. Tenho um misto de frustração e de contentamento. Estou frustrado pelo resultado, mas orgulhoso por aquilo que os jogadores colocaram em campo. Foi uma exibição muito boa da equipa, perante um adversário que é muito forte no contra-ataque e que em alguns momentos nos causou problemas."

Elogios para Paulo Vítor: "Estávamos precavidos para essas rápidas transições do Chaves, mas não deu para evitar tudo. Mais uma vez, deparamo-nos com um super guarda-redes adversário a travar tudo. Tivemos algum azar na finalização."

Fran Navarro não marca há cinco jogos: "O golo é o aspeto mais importante do jogo, mas sendo feito por apenas um jogador, surge do trabalho do coletivo, e a equipa trabalhou muito para o conseguir. O Fran não está a marcar, mas trabalha muito. É normal os pontas de lança, por vezes, passarem fases sem marcar. Não vejo falta de confiança, aparece muito no jogo e cria chances".