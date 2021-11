Matheus Bueno, reforço brasileiro do Gil Vicente, reconhece que "o campeonato português é muito intenso"

O médio ofensivo Matheus Bueno, contratado esta época aos brasileiros do Coritiba, tem sido das primeiras escolhas por parte de Ricardo Soares, sempre que este precisa de refrescar o onze.

A estrear-se esta temporada em solo europeu, o jogador de 23 anos de idade, embora não seja um dos habituais titulares, só não participou em três dos 14 jogos oficiais da equipa barcelense. Esta sexta-feira, em declarações divulgadas nas redes sociais do clube, mostrou estar agradado com a qualidade do futebol nacional: "O campeonato português surpreendeu-me bastante. É muito difícil de jogar, muito intenso, com luta dentro do campo", vincou.

Igualmente impressionado pelas condições que encontrou na sua nova casa, e pela forma como foi recebido, o médio confessou, no entanto, que "a maior dificuldade" que tem tido "é a saudade da família", apesar de contar com a presença da esposa, que o" tem ajudado muito, nos bons e maus momentos."

Dizendo não ter ídolos no futebol, apontou o belga De Bruyne, do Manchester City (Inglaterra), como o jogador em quem se revê mais.

Matheus Bueno foi titular em dois jogos, um para a Liga Bwin, contra o Marítimo, e outro na Taça de Portugal, em Condeixa, onde assistiu para um dos cinco golos que apuraram a equipa para a quarta eliminatória da competição.