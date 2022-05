"O Andrew sonha em jogar na Liga dos Campeões e pela seleção brasileira"

Guarda-redes brasileiro de 20 anos, o melhor dos galos em Alvalade, ganhou a titularidade a Ziga Felih. Com contrato até 2024, começou a época a ver Kritciuk, Brian Araújo e Frelih assumirem a titularidade, mas tem ganho protagonismo desde a excelente exibição na Luz, a 2 de fevereiro.

Andrew, guarda-redes de 20 anos a quem Ricardo Soares deu a titularidade nos últimos dois jogos, foi o melhor dos gilistas contra o Sporting, no domingo, com meia dúzia de defesas de grande nível, evitando uma derrota mais expressiva.

Em declarações a O JOGO, o empresário do jogador, João Paulo Marangon, mostrou orgulho com a performance do ex-Botafogo (Brasil) em Alvalade.

"A exibição dele foi de muita personalidade, não se deixou abater em nenhum momento com o resultado negativo e manteve-se sempre pronto, demonstrando muita técnica e reflexos. Acredito que possa ter um futuro brilhante. Ele sonha em jogar na Liga dos Campeões e pela seleção brasileira. E acredito que tem as qualidades necessárias para chegar lá".

Apesar de ser o mais novo dos três guarda-redes do plantel - Frelih tem 24 anos e Brian 22 - e de competir pela primeira vez fora do Brasil, já somou nove partidas a titular, três delas nos redutos dos grandes, contribuindo para a vitória na Luz, naquela que foi a sua estreia na Liga Bwin, e para o empate no Dragão.

Marangon garante que "Andrew está focado em conquistar a classificação para a Europa com o Gil e poder atuar nesta competição europeia na época que vem", elogiando, por fim, a estrutura do clube: "O Tiago Lenho viu-o no Botafogo quando ainda era desconhecido, acreditou no potencial dele e levou-o para Barcelos, e, desde então, tem vindo a fazer, juntamente com Ricardo Soares e Paulo Lobo [treinador de guarda-redes], um trabalho excecional para o crescimento dele."