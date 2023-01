"Nunca tinha ouvido falar em Daniel Sousa. Fui procurar na internet informações dele..."

O médio Vítor Carvalho confessou que não conhecia o atual treinador dos gilistas.

O médio defensivo do Gil Vicente, Vítor Carvalho, confessou em declarações à Sport TV, na antevisão do jogo de domingo com o Casa Pia, que nunca tinha ouvido falar do novo treinador, Daniel Sousa.

"É verdade que fui procurar na internet informações sobre ele e havia pouca coisa. É a primeira oportunidade dele como mister principal, disseram-me que trabalhava com o Villas-Boas, falaram-me muito bem dele. E fiquei com uma excelente impressão logo no primeiro contacto. Falou bastante sobre aquilo que queria passar para nós e tem sido uma liderança importante, já estando a demonstrar resultados", afirmou.

Por outro lado, o brasileiro de 25 anos, perto de completar 100 jogos em Barcelos (soma 93 em três temporadas e meia) admitiu, também, que o Gil Vicente sentirá a falta de Fran Navarro, caso o avançado espanhol saia neste mercado de inverno: "É o melhor marcador da equipa, uma referência dentro do campo. Não só pelo trabalho que faz individualmente, mas coletivamente também ajuda muito. Desde o ano passado que temos um perfil de jogo de pressão alta e ele nesse aspeto faz muito trabalho sem bola", concluiu.