Notícia em Espanha: Fran Navarro tem acordo com clube da LaLiga

Avançado do Gil Vicente já terá acordo para assinar por três anos com o Celta. Falta o entendimento entre os clubes.

Os últimos dias do mercado de janeiro podem tirar Fran Navarro de Barcelos. Segundo o programa desportivo espanhol El Chiringuito, o ponta de lança de 24 anos já tem acordo com o Celta de Vigo para assinar por três temporadas. Faltará limpar arestas e chegar a um entendimento total com o Gil Vicente.

Fran Navarro cumpre a segunda temporada nos gilistas. Depois dos 16 golos em 2021/22, leva já 15 na presente época.

O Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, e onde joga o também luso Gonçalo Paciência, ocupa o 17.º lugar do campeonato de Espanha, a um ponto da zona de despromoção.