"Não fui mal educado e espero que ele coloque no relatório as minhas palavras"

Declarações de Ricardo Soares após o jogo com o FC Porto, no qual foi expulso ao minuto 22.

O treinador do Gil Vicente disse que a forma como a sua equipa perdeu, com o golo de Sérgio Oliveira, de livre direto, perto do apito final, é "difícil de digerir". Ricardo Soares mostrou-se "orgulhoso" pelo trabalho dos seus jogadores e disse que nunca irá abdicar da sua estratégia de "jogar olhos nos olhos" contra qualquer adversário, equipas grandes incluídas, "sem autocarros e passar tempo".

Considerando "altamente exagerado o resultado", e que que "o empate seria o mais justo", Soares abordou, ainda, o lance da sua expulsão, ao minuto 22. Não querendo atirar culpas para quem quer que seja, argumentou, no entanto, que "o futebol é um jogo de emoções", disse que considera Artur Soares Dias um "dos grandes árbitros" portugueses, acrescentando que espera que ele não o "desiluda. Não fui mal educado e espero que ele coloque no relatório do jogo, textualmente, as minhas palavras".