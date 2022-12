Na ementa da consoada de Rúben Fernandes há sempre bacalhau... com natas; na de Fran Navarro há coisas bem diferentes.



Rúben Fernandes e Fran Navarro contaram como irão passar o Natal aos jovens atletas da formação do clube gilista. Se o capitão, nascido em Portimão há 36 anos, não esconde a felicidade por poder voltar a viver a época natalícia com a família, o goleador espanhol, de 24 anos, lamenta não poder fazer o mesmo.

"O meu Natal vai ser com os meus dois filhos, com quem já não o passo há dois anos, e com a restante família", revela o defesa-central, acrescentando que, para ele, o prato principal da ceia tem uma ligeira diferença relativamente à maioria dos portugueses: "Para mim não pode faltar o bacalhau... com natas".

Já o ponta-de-lança não terá uma noite com tanto brilho, apesar de estar a atravessar uma fase especial a nível pessoal: "Este ano não temos a sorte de ter a família connosco no Natal, sobretudo os meus pais. Vai ser só com a minha noiva."

As diferenças relativamente a Rúben Fernandes não se ficam por aqui, já que Fran Navarro segue a tradição gastronómica do seu país. "Na nossa mesa há sempre leitão, cordeiro, gambas e outros mariscos", enumera.

No que diz respeito às prendas trocadas nesta época festiva, o jovem espanhol só as abre "na manhã do dia 25 e, também, às cinco horas do Dia de Reis [6 de janeiro]", enquanto Rúben expôs a dificuldade que tem para manter os embrulhos fechados "pelo menos até à meia-noite" perante a agitação dos dois filhos pequenos. O capitão, recorde-se, está a recuperar de lesão e em dúvida para defrontar o Santa Clara.