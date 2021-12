Extremo brasileiro esteve em foco no triunfo do Gil Vicente por 3-0 em Tondela.

Murilo, extremo contratado esta época ao Braga, depois de emprestado ao Maiorca (Espanha), foi o autor do primeiro golo na vitória do Gil Vicente em Tondela, por 3-0, terça-feira, na 16ª jornada da Liga Bwin, sendo eleito o homem do jogo pelos adeptos, na habitual votação online promovida pelo clube.

Em declarações nas redes sociais dos gilistas, o brasileiro preferiu enaltecer o coletivo, elogiando a assistência do conterrâneo, Samuel Lino: "O Samu conseguiu um grande passe e eu consegui romper no espaço no tempo certo", explicou.

O avançado, de 27 anos de idade, destacou-se no Nacional da Madeira e Braga, de 2017 a 2019, ano em que chegou a Espanha para duas experiências, em Gijón e Maiorca, antes do regresso a Portugal, no caso a Barcelos.