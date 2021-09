Murilo e o jogo com o FC Porto: "Ajustava-se um empate pelo que fizemos hoje"

Declarações do avançado brasileiro do Gil Vicente em reação à derrota (1-2) ante o FC Porto, em jogo da sétima jornada da Liga Bwin, ocorrido em Barcelos

Custa perder aos 90': "A verdade é que dói. Treinamos muito bem durante a semana, valeu a estratégia definida, mesmo com a ausência dele no banco sabíamos o que fazer em campo. Mérito do nosso trabalho. Sofremos um golo num lance caricato, em que não costumamos errar. Reagimos rápido, empatamos e cedemos um pouco, o que é normal, porque o FC Porto veio tentar marcar. Caberia um empate neste jogo pelo espírito de luta, pelo que fizemos hoje."

Dificuldades criadas aos candidatos ao título: "Fizemos muito bem no jogo com o Benfica e com o FC Porto. Hoje, prevaleceu uma jogada individual, num lance de bola parada. A nossa estratégia valeu e merecíamos pelo menos um empate pelo nosso esforço. Reagimos. muito bem. Há que treinar, continuar e se voltarmos a jogar assim temos grande oportunidade de pontuar."