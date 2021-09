Murilo diz que Gil Vicente vai ao Estoril "com todas as forças para vencer" 

O Gil Vicente visita o Estoril às 18h00 do próximo domingo.

Murilo, o extremo contratado esta época pelo Gil Vicente ao Braga, disse esta quarta-feira que a equipa "vai com todas as forças para vencer" no terreno no Estoril (4º classificado, com 14 pontos), domingo às 18h00, em jogo a contar para a oitava jornada da Liga Bwin.

Em nono lugar, com oito pontos, o conjunto de Ricardo Soares vem de uma derrota caseira frente ao FC Porto, nos últimos minutos, algo que o atacante brasileiro afirmou já ser passado: "Acredito muito no potencial da nossa equipa e que temos todas as condições para conseguir um bom resultado".