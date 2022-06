Murilo antecipa férias para recuperar da lesão: "Espero divertir-me mais agora..."

O último jogo de Murilo foi a 15 de janeiro, no Boavista-Gil Vicente (1-1).

Afastado da competição desde janeiro, devido à lesão no tendão de Aquiles, contraída num treino, o extremo brasileiro Murilo, contratado a época passada ao Braga, antecipou o fim das férias, regressando aos trabalhos de ginásio para poder estar apto no início da próxima temporada, mostrando-se cheio de confiança para uma época que será de estreia para o clube de Barcelos nas competições europeias.

"As lesões fazem parte. Sempre que entramos em campo sabemos que corremos riscos. Mas agora tenho uma expectativa boa, passei por um período difícil, mas hoje sinto-me bem, sabendo que falta muito menos tempo do que faltava para voltar a fazer o que mais gosto", afirmou.

Referindo-se à histórica qualificação europeia, com a participação na terceira pré-eliminatória da Conference League, mostrou confiança no plantel e na sua performance: "Vai ser um ano especial para mim, porque vou vestir esta camisola num ano em que vai ter muitas expectativas sobre o Gil Vicente. Acho que temos profissionais prontos para assumir uma época com um calendário cheio. Espero divertir-me mais agora na minha volta... e ajudar ainda mais o Gil".