Miullen ausente da competição até fevereiro por lesão

Contratado aos brasileiros do Londrina, no início da presente época, Miullen disputou até agora sete jogos oficiais pelo conjunto de Barcelos

Miullen vai falhar os jogos do Gil Vicente até fevereiro, devido a uma lesão num dos joelhos, com duração de oito semanas, disse hoje o treinador da equipa da I Liga portuguesa de futebol, Ricardo Soares.

Na antevisão à visita ao Famalicão, que abre a 11.ª jornada do campeonato, no domingo, às 15:00, o técnico adiantou que o ponta de lança brasileiro, de 22 anos, se lesionou após embater com um dos joelhos contra um poste, no jogo particular com o Trofense, do Campeonato de Portugal, que os gilistas venceram por 2-1, em 11 de dezembro.

Contratado aos brasileiros do Londrina, no início da presente época, Miullen disputou até agora sete jogos oficiais pelo conjunto de Barcelos, tendo cumprido a estreia absoluta na I Liga portuguesa em 27 de setembro, na vitória sobre o Portimonense (1-0).