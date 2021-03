Metade do plantel do Gil Vicente pode sair a custo zero 

O clube tem opção de compra do passe dos brasileiros Lucas Mineiro, a maior surpresa do plantel, e Vítor Carvalho. Samuel Lino é o jogador com mais tempo de contrato, até 2024.

Do atual plantel do Gil Vicente, composto por 28 jogadores, 13 terminam contrato no final da época, sendo que cinco estão emprestados. São os casos do lateral-direito, Joel Pereira (Omónia, Chipre), dos médio Lucas Mineiro (Chapecoense, Brasil), Vítor Carvalho (Coritiba, Brasil), do extremo-direito Fujimoto (Tokyo Verdi, Japão) e do ponta-de-lança Pedro Marques (Sporting). Destes, sabe o JOGO, o Gil Vicente tem opção de compra sobre Lucas Mineiro - a maior surpresa da equipa, estreante na Europa, pegou de estaca como titular - e Vítor Carvalho. Mas, para o clube, as renovações não são prioritárias nesta altura.

Dos restantes oito jogadores, cinco têm estado entre as escolhas principais do treinador Ricardo Soares, a começar pelo dono da baliza e totalista na temporada passada, o brasileiro Denis, bem como os três defesas centrais mais utilizados, o capitão Rúben Fernandes, Ygor Nogueira e Rodrigo, mais o extremo Lourency.

A lista dos atletas que podem sair a custo zero fica completa com o guarda-redes Beunardeau, chegado a Barcelos em janeiro, o lateral direito Paulinho, outro reforço de inverno, e o extremo Baraye.

No outro extremo, o jogador com o vínculo mais prolongado é Samuel Lino, que assinou até 2024. O atacante brasileiro, 21 anos, que é o melhor marcador da equipa, com oito golos, e perdeu a titularidade, este mês, para Pedro Marques, é também o atleta com maior valor de mercado, segundo o site especializado Transfermarkt: 1,3 milhões de euros.

Confrontado o Gil Vicente com este cenário, fonte do clube afirmou que este não é o tempo das renovações. A prioridade é assegurar a permanência na Liga NOS. A equipa segue no 12º lugar, a quatro pontos do fundo da tabela.