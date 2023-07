Médio suíço é o oitavo reforço do Gil Vicente

Gilistas contrataram Maxime Dominguez, que jogava na Polónia. Assinou até 2026.

O médio ofensivo Maxime Dominguez foi oficializado, esta sexta-feira, como reforço do clube de Barcelos. Oriundo dos polacos do RKS Raków, onde realizou um jogo esta época (2023/24), a contar para a final da Supertaça, a 15 de julho, assinou contrato com o Gil Vicente até 2026.

Em 2022/23, o suíço, também com nacionalidade espanhola, representou o Miedz Legnica, também da Polónia, e participou em 29 jogos (um golo e seis assistências).