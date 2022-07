Matheus Bueno quer Gil Vicente a "fazer melhor do que no ano passado"

Médio brasileiro coloca a fasquia alta para a temporada 2022/23.

Matheus Bueno chegou cheio de confiança para a pré-época de 2022/23, dizendo que a equipa de Barcelos tem que querer "fazer melhor do que no ano passado", em que o clube alcançou, pela primeira vez, as competições europeias (Conference League).

Falando esta terça-feira, à margem do estágio de pré-temporada, que decorre nos Arcos de Valdevez, o médio ofensivo brasileiro, a realizar o segundo ano em Portugal, mostrou enorme confiança. "A gente tem de tentar fazer melhor do que fizemos no ano passado, porque, se tentarmos fazer o mesmo, não adianta nada".

Abordando os primeiros dias com o novo técnico, Ivo Vieira, mostrou-se agradado com aquilo que é pedido aos jogadores. "É um pouquinho diferente do que o estávamos a fazer no ano passado, temos movimentos novos, mas bons e, durante a época, vamos trabalhar cada vez mais forte para conseguirmos aperfeiçoar aquilo que o míster nos pede, para nos acostumarmos ao método dele", completou.