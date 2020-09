Mais 11 casos de covid-19 no Gil Vicente: dúvidas em redor do jogo com o Sporting

Mais 11 casos de covid-19 no plantel do Gil Vicente

Mais nove jogadores e dois elementos do staff infetados.

O Gil Vicente conta com mais 11 casos positivos de covid-19 no plantel, perfazendo um total de 15 infetados. Ao todo, são 10 jogadores e cinco elementos do staff, números que conduziram à colocação de todo o plantel em quarentena e lança dúvidas sobre o jogo com o Sporting, marcado para as 18h30 do próximo sábado.

A notícia surge dias depois de terem sido detetados os primeiros quatro casos no clube de Barcelos. Agora, o surgimento de 11 novos infetados levou a que a Direção Geral da Saúde "decretasse" quarentena para todo o plantel gilista.

O Sporting, adversário do Gil Vicente na primeira ronda da I Liga 2020/21, também revelou este domingo que conta com três casos de infeção no plantel. O jogo com o Nápoles, em Alvalade, foi cancelado.