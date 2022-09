Lucro do Gil Vicente disparou e Samuel Lino foi uma grande ajuda

Resultado líquido positivo de 1,6 milhões de euros.

Os sócios do Gil Vicente aprovaram por unanimidade, na noite de quinta-feira, o relatório de gestão e contas do clube, relativo à época passada, que terminou a 30 de junho. E se no plano desportivo foi a melhor temporada de sempre, com a formação então orientada por Ricardo Soares a garantir uma inédita qualificação para as competições europeias, no plano das contas o êxito foi equiparado.

De um resultado líquido positivo a rondar os 183 mil euros, na temporada de 2020/21, passou para um lucro de cerca de 1,6 milhões de euros.

A transferência recorde de Samuel Lino para o Atlético de Madrid (Espanha), por 6,5 milhões de euros, tal como a saída do treinador, por 250 mil euros, terão pesado neste resultado. Por outro lado, o passivo também aumentou significativamente, de 3,8 milhões de euros para 12,7 milhões.