Lucas Cunha está de saída do Gil Vicente, mas já há um central a caminho

Lucas Cunha deixa os gilistas. Gabriel Pereira colmata a vaga.

O defesa central brasileiro Lucas Cunha está de saída do Gil Vicente, para o Red Bull Bragantino, do Brasileirão, primeira divisão do futebol daquele país.

O jogador já não deve ser opção para o jogo em Paços de Ferreira, na terça-feira, a contar para a primeira jornada da segunda volta da Liga Bwin.

Em contrapartida, o compatriota Gabriel Pereira, do Vilafranquense, da Liga SABSEG, deverá ser reforço. É defesa-central e tem 22 anos.