Leonardo Buta em Barcelos: "Agradeço a oportunidade de voltar a Portugal"

Lateral reforça o Gil Vicente por empréstimo da Udinese.

"Estou muito feliz por estar cá no Gil Vicente e a ansioso por começar. Vemo-nos em breve". Foi com estas palavras que Leonardo Buta se apresentou, esta terça-feira, à massa adepta do clube de Barcelos.

O lateral-esquerdo chega por empréstimo da Udinese (Itália), durante uma temporada. "Agradeço a oportunidade de voltar ao país e a uma Liga que já conheço", disse.

Recorde-se que o jovem português, de 21 anos, fez parte da formação do Braga, tendo realizado cinco jogos pela equipa principal, em 2021/22, e, na temporada seguinte, seguido para o Calcio.

Apesar de ter estado um ano em Itália, chegando a realizar duas partidas pela equipa principal e 18 pelos juniores da Udinese, Buta confessou que acompanhava tudo o que se passava no seu país. "Mesmo fora de Portugal tinha a curiosidade de ver o máximo de jogos e estava sempre a par da Liga Portuguesa e o Gil foi um dos clubes que acompanhei mais de perto", afirou.