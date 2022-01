Navarro lembra bis na estreia em Barcelos, com os pais nas bancadas

O ponta de lança espanhol do Gil Vicente, Fran Navarro, é o terceiro melhor marcador da Liga Bwin, com nove golos, a par de Ricardo Horta (Braga). Em declarações ao canal do clube, destacou o facto de, na estreia em Barcelos e na Liga Bwin, ter bisado na goleada frente ao Boavista.

Para o avançado, o feito foi ainda mais especial porque, no primeiro encontro do campeonato, a 9 de agosto, ter convidados especiais na bancada: "Lembro-me bem do meu primeiro golo. Estava super nervoso. Foi logo ao minuto dois ou três... e os meus pais estavam aqui a ver".

Lançando a receção frente ao Vitória de Guimarães, marcada para segunda-feira, dia 10, não mostrou medo. Reconheceu a qualidade do adversário, mas demonstrou confiança num grupo de trabalho que, garantiu, é "muito unido. O V. Guimarães é boa equipa, mas temos de pensar em nós".