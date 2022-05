Léautey está em fim de contrato, mas Gil Vicente quer manter o extremo

Extremo francês chegou em 2020 e está em fim de contrato, mas é considerado um elemento fulcral por Ricardo Soares.

A renovação de contrato com Antoine Léautey é um dos assuntos prioritários que o diretor desportivo, Tiago Lenho, tem em mãos neste defeso. Além de, como confessou o presidente, Francisco Dias da Silva, tentar garantir o menor número de saídas, apesar do interesse em vários jogadores da equipa sensação da temporada, as renovações com atletas em fim de contrato estão, neste momento, a ser tratadas.

O extremo direito francês, de 26 anos, contratado em 2020 ao Chamois Niortais, da II Divisão de França, é visto como fundamental no projeto e para fazer concorrência a Murilo.

Na primeira época, fez 27 jogos - 18 a titular - um golo e uma assistência. Na última teve um registo idêntico: 29 jogos, 18 a titular, dois golos e igual número de assistências.