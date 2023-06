Lateral do Grémio no radar do Gil Vicente

Brasileiro de 21 anos estreou-se nesta temporada de 2023 pela equipa principal do Grémio. Soma oito jogos.

O Gil Vicente pretende contratar Thomas Luciano, lateral-direito do Grémio, e já iniciou contactos com o emblema brasileiro. A notícia foi avançada por órgãos de comunicação daquele país, sabendo O JOGO que a pretensão do emblema de Barcelos será a de estabelecer um negócio de partilha de passe, a exemplo de reforços anteriores, como aconteceu com Fran Navarro, quando foi contratado, há dois anos, ao Valência, de Espanha.

Thomas Luciano fez a formação no Grémio, tendo somado, na época passada, oito jogos no Brasileirão.