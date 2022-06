Possível regresso a Barcelos pode provocar uma revolução na baliza

Guarda-redes Kritciuk tem sido associado ao Gil Vicente, onde fez seis jogos na época 2021/22, antes de regressar à Rússia.

Os rumores que estão a correr sobre o eventual regresso de Kritciuk ao Gil Vicente podem alterar os planos que a estrutura do clube tinha para a época de 2022/23. Com três guarda-redes jovens, Ziga Frelih (24 anos), Brian Araújo (22 anos) e Andrew (20 anos), a ideia inicial era a de colocar Brian como titular dos sub-23 para ganhar ritmo competitivo, algo que o jogador não tem tido nas três últimas temporadas, enquanto a disputa na equipa principal se cingiria a Frelih e Andrew, a exemplo do que sucedeu em 2021/22.

Agora, tudo pode mudar, e o jovem brasileiro de 20 anos poderá "descer" aos sub-23, sendo uma incógnita o futuro de Brian, que, em fim de contrato, ainda não renovou, embora, há umas semanas, tudo estivesse encaminhado nesse sentido.

Kritciuk, contratado ao Belenenses, há um ano, fez apenas seis jogos em Barcelos, sendo transferido em setembro para o Zenit (Rússia), mas agora pode regressar ao Gil Vicente e a custo zero, fruto de uma cláusula que permitia o jogador ficar livre neste mercado, informações que, no entanto, ainda não obtiveram confirmação oficial do clube português.