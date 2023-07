Kritciuk e Boselli têm contrato, mas estão fora dos planos de Vítor Campelos

Boselli está de saída do Gil Vicente

Ambos estão autorizados pelo Gil Vicente a procurar novo clube.

O experiente guarda-redes russo Kritciuk e o extremo Boselli, apesar de terem contrato com o Gil Vicente, não fazem parte dos planos do treinador Vítor Campelos.

Ambos não compareceram no primeiro dia de trabalhos do clube de Barcelos, a 3 de julho, e acabaram por não integrar o grupo no estágio de pré-época, que decorre nos Arcos de Valdevez, até sábado.

Kritciuk e Boselli estão, por isso, autorizados a procurar novo clube. O primeiro fez 15 jogos em 2022/23 e o uruguaio esteve em 36 partidas, com três golos marcados.