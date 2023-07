Jovem lateral esquerdo é natural de Barcelos.

Kiko Vilas Boas, barcelense de 23 anos contratado à Sanjoanense, da Liga 3, disse esta terça-feira, que poder estrear-se no plantel principal na I Liga no clube da sua terra é algo que nunca vai esquecer: "É um orgulho e vai ficar para sempre no meu coração".

O lateral-esquerdo falava no terceiro dia do estágio de pré-época, que decorre os Arcos de Valdevez, até domingo.