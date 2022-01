A ação levada a cabo em parceria com a Câmara Municipal de Barcelos e a Agrupamento de Centros de Saúde Cávado III - Barcelos / Esposende

O plantel do Gil Vicente foi vacinado com a dose de reforço contra a covid-19, na terça-feira, no Centro de Vacinação de Barcelos, numa ação levada a cabo em parceria com a Câmara Municipal de Barcelos e a Agrupamento de Centros de Saúde Cávado III - Barcelos / Esposende.