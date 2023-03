Jogador do Gil Vicente chamado à seleção da Costa Rica

Para compromissos frente a Martinica e Panamá.

Roan Wilson, reforço de inverno do Gil Vicente, foi convocado à seleção nacional da Costa Rica para os compromissos frente a Martinica, no dia 25 de março, e Panamá, no dia 29, jogos a contar para a CONCAF.

O jovem de 20 anos, que jogou no último Campeonato do Mundo, foi contratado ao Municipal Grecia, do seu país. No emblema de Barcelos, já somou nove minutos no Dragão, na vitória do Gil Vicente contra o campeão nacional, o FC Porto, por 2-1, a 26 de fevereiro, na jornada 22 da Liga Bwin.