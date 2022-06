João Afonso e Bilel não continuam no Gil Vicente

Brasileiro estava em final de contrato, mas o franco-argelino ainda tinha mais um ano de ligação.

João Afonso e Bilel estão fora das opções de Ricardo Soares para a temporada 2022/23. Segundo O JOGO apurou, o médio defensivo e o extremo não contam para o técnico.

O caso do trinco brasileiro até era expectável, porque, apesar de ter sido titular nas duas primeiras épocas, lesionou-se com gravidade no final da segunda, passando a temporada anterior a recuperar da operação ao joelho esquerdo. Somou apenas 14 minutos em quatro jogos.

Já Bilel, contratado em 2021 ao Farense, ainda foi titular em 11 jogos, num total de 25, e tinha mais um ano de vínculo.