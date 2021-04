Jesus falou de antijogo, Ricardo Soares respondeu: "Sem 'autocarros", fomos dignos e sérios"

Samuel Lino festeja com o treinador, Ricardo Soares

Redação com Lusa

Declarações de Ricardo Soares (treinador do Gil Vicente) no final do jogo Benfica-Gil Vicente (1-2), da 27.ª jornada da Liga NOS

Sobre o jogo: "Os jogadores fizeram uma grande primeira parte e a vitória é inteiramente justa. Quisemos vir cá e jogar o jogo pelo jogo. Na primeira, conseguimos, na segunda, não conseguimos, por mérito do Benfica. Tivemos muitas vezes de fazer bloco médio e até bloco baixo. Houve muito mérito do Gil Vicente e às vezes não se dá, porque o Benfica é um colosso."

Competência: "O segredo esteve em jogadores que trabalharam imenso durante a semana, que acreditaram numa filosofia e a interpretaram na perfeição. Acabou por ser importante demonstrar esta competência. É um grupo fantástico e hoje é o corolário do que eles têm vindo a fazer. Estamos inseridos num conjunto de equipas a lutar pela manutenção, ainda vamos sofrer muito e só trabalhando com muito foco vamos ultrapassar estas dificuldades. Temos humildade suficiente para perceber que vamos ter de sofrer muito."

A estratégia: "Estávamos identificados com o Benfica e com o que ia fazer. A estratégia foi arrojada - apostar claramente numa primeira fase de construção forte, porque sabíamos o perigo que corríamos aí. Quisemos trabalhar, acreditar e o jogo passava muito por ultrapassar aquela linha. Fizemo-lo com uma assertividade incrível. O Benfica é enorme, está num excelente momento e tivemos a estrelinha dos audazes. Acabámos por ser felizes e agora vamos trabalhar para o próximo jogo, porque este só vale três pontos."

Antijogo?: "Não comento opiniões de colegas meus. Respeito a opinião, mas a minha opinião é totalmente diferente. Não vi nenhuma situação disso. E seis minutos de descontos foi mais do que suficiente para aquilo que o jogo produziu. O Gil Vicente jogou olhos nos olhos, quis discutir o resultado "sem autocarros", fomos dignos, sérios e merecemos respeito".