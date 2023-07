Jesús Castillo oficializado no Gil Vicente

O internacional peruano foi apresentado, esta quarta-feira, como o quinto reforço para Vítor Campelos.

O Gil Vicente anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Jesús Castillo, o quinto reforço para esta época.

O jogador, de 22 anos, falou um bocado sobre o seu percurso que tem sido feito por etapas, das quais se orgulha: "Desde pequeno que o futebol sempre foi a minha paixao. Sacrifiquei-me para me tornar num jogador profissional, chegar à seleção do Perú e representar o meu país. Contudo, havia um objetivo por cumprir: a Europa. Hoje, pela porta do Gil Vicente, consegui".

O médio defensivo vem de um dos maiores nomes do futebol peruano, o Sporting Cristal e junta-se aos reforços, Vinícius Dias (guarda-redes), Thomas Luciano (defesa-direito), Kiko Vilas Boas e Leonardo Buta (defesas-esquerdos).