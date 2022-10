Declarações de Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, após a derrota, por um golo sem resposta, na receção ao Braga.

A derrota: "Embora não tivéssemos entrado bem, permitindo ao Braga começar mais forte e ter o controlo do jogo nos primeiros 20 minutos, ainda conseguimos equilibrar até ao intervalo, mas sem nunca sermos assertivos. Na segunda parte entrámos melhor, ratificámos algumas situações, conseguimos ter mais bola e jogar mais à frente, mas, na altura em que estávamos a ter algum ascendente, sofremos o golo contra a corrente do jogo."

Golo de Iuri Medeiros: "O golo sofrido deitou-nos um pouco abaixo, mas continuámos a lutar para conseguir outro resultado, mas já não foi possível. A eficácia do Braga foi decisiva."

Sobre protestos no lance do golo do Braga: "Não faço comentários sobre a arbitragem. Já tenho muito com que me preocupar com a minha equipa para podermos ser melhor. Não estamos a ser bons em termos de resultados, embora os jogadores tenham feito uma segunda parte melhor."

O que tem faltado: "Está a faltar-nos fazer mais golos do que os adversários e não consentir tantos. A equipa ainda não está à medida do que eram as nossas expectativas e temos de ser realistas sobre as coisas. Queríamos ter mais pontos, estamos num momento menos bom e precisamos de melhorar quase todos os aspetos."

Sobre lenços brancos no final do jogo: "Quando não se ganha o treinador está sempre em causa, temos de aceitar as manifestações dos adeptos. Resta-me trabalhar para sermos melhores".