Ivo Vieira: "Não podemos abdicar da Conference League, mas o principal objetivo é o campeonato"

Técnico foi apresentado em Barcelos como novo treinador do Gil Vicente, já depois de orientar os primeiros treinos da época

Ivo Vieira, o sucessor de Ricardo Soares como treinador do Gil Vicente, falou esta quarta-feira, pela primeira vez, como timoneiro da equipa de Barcelos, demonstrando ambição. Em conferência de imprensa foi claro relativamente aos objetivos para a época de 2022/23:

"O 5º lugar da temporada passada constitui um desafio para mim. O que posso almejar é fazer igual ou melhor, sabendo que será uma tarefa difícil. O grande objetivo é mantermo-nos na Primeira Liga de forma sustentável".

Abordando a estreia nas competições europeias, disse que não irá desvalorizar a competição:

"Não podemos abdicar de uma prova onde o clube e os atletas podem ter grande visibilidade, temos que aprender a crescer com isso. Não podemos abdicar da Conference League, mas o principal objetivo é o campeonato e continuar a sustentar o clube o mais acima possível na Primeira Liga".

Já Francisco Dias da Silva, o presidente do clube, deu as "boas-vindas" ao técnico madeirense, dizendo que este "tem o perfil certo para dar continuidade ao projeto", pedindo, no entanto, que toda a estrutura e adeptos mantenham os pés bem assentes no chão, "sem ilusões do quintos ou quartos lugares. Tudo o que vier acima da manutenção, vem por bem".