Ivo Vieira: "não fazia sentido sair de Barcelos" se não fosse para ir vencer a Alvalade

"Contra o Sporting vamos tentar que seja um Gil Vicente a querer ter a bola, a atacar a baliza, a discutir o jogo, com pretensões óbvias de ganhar, se não, não fazia sentido sairmos de Barcelos, sequer. Queremos uma equipa ofensiva, com qualidade ou intensidade, dependendo dos momentos do jogo, discutindo melhor nos momentos de decisão e com mais volume ofensivo". Foi desta forma confiante que Ivo Vieira lançou a deslocação a Alvalade, amanhã às 19h, em partida a contar para a 8ª jornada da Liga Bwin.

O treinador disse que a equipa tem melhorado , sobretudo no volume de jogo ofensivo e eficácia na finalização, dando os exemplos do ocorrido na jornada anterior, no empate caseiro frente ao Rio Ave, em que marcou dois golos, mas, também, no particular da semana passada, em que goleou a Oliveirense, da Liga SABSEG, por 8-0: "Estamos a dar sinais evidentes de crescimento, com mais golos e oportunidades e mais consistência, cimentando a nossa ideia de jogo, o que não aconteceu na fase inicial da temporada. Claro que jogar contra uma equipa que aspira a ser campeã é sempre difícil, mas motivante", acrescentando que será indiferente para a estratégia do Gil a forma de jogar da formação de Rúben Amorim, se com um ataque mais móvel, ou com a entrada de Paulinho: "Julgo que o que pode mudar no Sporting é a característica do atleta em si, não a forma de jogar ou aquilo que o treinador pensa. Eles têm jogadores diferenciados, uns que jogam mais em posse, outros, como o Paulinho, que é mais finalizador, mas o fundamental é interpretarmos bem o que vai acontecer durante o jogo, independentemente dos jogadores do adversário, e sermos competitivos e confiarmos naquilo que fazemos".

Noutro âmbito, Ivo Vieira aproveito para deixar uma mensagem a Tiago Lenho, ex-diretor desportivo que se despediu ontem do clube, a caminho do Marítimo, alguém que, no seu entender, "foi fundamental" para o crescimento do Gil Vicente "nos últimos quatro anos", desejando-lhe "sorte, menos contra o Gil Vicente" e aproveitando para "dar as boas-vindas ao Pedro Albergaria", sucessor de Lenho. "Agora, a nossa vida passa a ser com o Pedro", concluiu.