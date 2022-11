O técnico madeirense, que recebeu lenços brancos dos adeptos gilistas, no final da derrota de domingo, com o Braga, foi contratado praticamente com a pré-época a começar

Ivo Vieira já não é treinador do Gil Vicente. A rescisão foi oficializada esta quarta-feira, a dois dias da receção ao Portimonense, e depois de quatro derrotas seguidas para a Liga Bwin, colocando a equipa de Barcelos, que, na temporada passada se apurou, pela primeira vez, para as competições europeias, na zona de despromoção, com apenas duas vitórias.

O técnico madeirense, que recebeu lenços brancos dos adeptos gilistas, no final da derrota de domingo, com o Braga, foi contratado praticamente com a pré-época a começar, depois da saída repentina do antecessor, Ricardo Soares, para o Al Ahly (Egipto), em julho, de onde foi despedido em agosto.