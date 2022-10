Ivo Vieira exige "seriedade" na abordagem ao Serpa: "Eles vão fazer pela vida"

Treinador do Gil Vicente fez a antevisão ao jogo de sábado, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, reconhece a diferença de valias entre a sua equipa e a do Serpa, adversário de sábado na terceira eliminatória da Taça de Portugal., que, a competir no Campeonato de Portugal, encarará este jogo com "motivação extra". "Eles vão fazer pela vida", atirou.

No entanto, para Ivo Vieira, o seu conjunto tem a obrigação de passar à próxima fase da competição, e, para isso, tem de entrar em Serpa com o máximo compromisso: "Acima de tudo, temos de estar preparados mentalmente para aquilo que é o contexto real do jogo, disputado num relvado sintético, contra uma equipa que temos que respeitar e assumir uma abordagem com toda a seriedade".

O técnico admitiu fazer algumas alterações, mas, tendo em conta a resposta dada a O JOGO, Murilo não deverá ir a jogo, devido ao piso que vão encontrar: "Em relação a jogadores que regressaram há pouco tempo de paragens longas, como é o caso, devemos ter alguma sensibilidade para não arriscar num jogo destes um problema futuro."