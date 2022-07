Ivo Vieira e cinco reforços no primeiro treino do Gil Vicente

O substituto de Ricardo Soares, que se transferiu para os egípcios do Al-Ahly, vai começar a selecionar os jogadores com quem vai para o estágio de pré-época

Ivo Vieira, oficializado há uma semana como treinador do Gil Vicente, orientou esta segunda-feira o primeiro dia de trabalhos no relvado do Estádio Cidade de Barcelos.

O substituto de Ricardo Soares, que se transferiu para os egípcios do Al-Ahly, vai começar a selecionar os jogadores com quem vai para o estágio de pré-época, que terá lugar em Arcos de Valdevez, de 10 a 16 de Julho.

Sabe O JOGO que a ideia é testá-los a todos nos jogos de pré-época, mesmo aqueles que eram dados como dispensados por Ricardo Soares, como os casos do defesa-central Guilherme Souza, do médio João Caiado, do extremo Bilel e do avançado, André Liberal.

Apesar de saídas importantes como Talocha, Zé Calos, Pedrinho, Samuel Lino e Léautey, o novo técnico teve uma excelente notícia: a contratação, a título definitivo, de Fujimoto.

Depois dos habituais testes físicos e exames médicos nos últimos dias, o plantel realizou hoje o primeiro treino no relvado.

Estiveram presentes os, para já, cinco reforços: o guarda-redes russo Kritciuk (ex-Zenit), um regresso ao clube de Barcelos, o defesa direito Danilo Veiga (ex-Felgueiras 1932), o defesa esquerdo Lucas Barros (ex-Sporting da Covilhã), o médio Pedro Tiba (ex-Lech Poznan) e o ponta-de-lança Ali Alipour (ex-Marítimo).

O Gil Vicente perdeu algumas das suas figuras nucleares da época passada, como os defesas direito e esquerdo Zé Carlos (que pode voltar a ser emprestado aos gilistas) e Talocha, o médio Pedrinho e, sobretudo, o avançado Samuel Lino, que saiu para o Atlético de Madrid.

Plantel provisório do Gil Vicente 2022/23:

- Guarda-redes: Kritciuk (ex-Zenit, Rus), Frelih, Brian Araújo, Andrew.

- Defesas: Diogo Silva, Henrique Gomes, Danilo Veiga (ex-Felgueiras 1932), Rúben Fernandes, Hackman, Lucas Cunha, Lucas Barros (ex-Sporting da Covilhã).

- Médios: Pedro Tiba (ex-Lech Poznan, Pol), Vítor Carvalho, Fujimoto, Aburjania, Matheus Bueno.

- Avançados: Fran Navarro, Élder Santana, Murilo, Bilel, Ali Alipour (ex-Marítimo), Boubacar.

Treinador: Ivo Vieira.

Saíram: Zé Carlos (regresso ao Sporting de Braga), Talocha (Farense), Pedrinho (Ankaragucu, Tur), João Afonso (Marítimo), Samuel Lino (Atlético de Madrid, Esp), Leáutey (Amiens, Fra), Juan Calero (Nacional).