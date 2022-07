Ivo Vieira e a pré-época do Gil Vicente: "Todos os jogadores têm tido as mesmas oportunidades"

Treinador do Gil Vicente fez o balanço do estágio de pré-época, no último dia de uma semana de preparação nos Arcos de Valdevez, mostrando-se agradado com o grupo que tem ao seu dispor.

Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, fez, este sábado, o balanço do estágio de pré-época, no último dia de uma semana de preparação nos Arcos de Valdevez, mostrando-se agradado com o grupo que tem ao seu dispor, a quem, realçou, fez questão de dar um sinal de que todos contam: "Faço um balanço positivo, pela forma como a equipa está a trabalhar. Neste momento todos os jogadores têm tido as mesmas oportunidades, sendo que o grande objetivo é prepará-los fisicamente para aquilo que será uma época exigente".

Com o pleno de três vitórias em três amigáveis, frente a Vitória de Guimarães B, Penafiel e Leixões, o técnico madeirense falou da importância de ter colocado todos em campo.

"Sou muito convicto no trabalho que faço, não me foco no resultado. Obviamente que procuro chegar à baliza do adversário, estancar a nossa linha defensiva, mas o objetivo é adquirir o processo, dar rotinas e tempo de jogo aos atletas, fazer-lhes sentir que todos têm as mesmas oportunidades, aos menos nos três primeiros jogos, em termos de tempo de jogo, de composição das equipas, com diferentes escalonamentos dos jogadores, e a resposta deles é um exemplo nítido daquilo que é a união deste grupo e o trabalho e a felicidade que existe cá", afirmou.