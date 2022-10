Ivo Vieira avisa para o jogo em Chaves: "Não podemos viver à sombra dos três golos em Serpa"

Declarações do treinador do Gil Vicente, antes do encontro com o Chaves, marcado para este domingo (18h00) e referente à Liga Bwin

O treinador do Gil Vicente pede ao plantel para que não relaxe com a vitória na Taça de Portugal, contra o Serpa, do Campeonato de Portugal (CdP), por três bolas a zero, e que, também, não se iluda com o facto de o Chaves, adversário da jornada 10 da Liga Bwin, no domingo, ter caído aos pés do Valadares Gaia.

"Obviamente que quem ganha tem sempre uma motivação maior do que quando perde. E não ganhar contra equipas desta dimensão, como foi o caso do Chaves, é, animicamente, um murro no estômago. Mas também sabemos que são jogos diferentes, com a motivação e níveis de concentração diferentes. Melhorámos a nossa eficácia no último terço, é verdade, mas não podemos descansar à sombra dos três golos em Serpa, contra uma equipa de nível mais baixo das da Primeira Liga", afirmou.

Questionado por O JOGO se sente mais responsabilidade em sair de Trás-os-Montes com um resultado positivo pelo facto de o Chaves ainda não ter vencido em casa, Ivo Vieira respondeu negativamente:

"Tenho sempre responsabilidade de resultados positivos, independentemente do contexto do adversário. A nossa responsabilidade tem que ser a mesma em todos os jogos, querer ganhar, porque temos essa necessidade, de somar pontos e vitórias no campeonato", concluiu.