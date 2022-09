Ivo Vieira após derrota com o Sporting: "Arrependo-me profundamente"

Declarações de Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, após derrota com o Sporting, em Alvalade (3-1), em jogo da oitava jornada da Liga Bwin.

Análise: "O Sporting ganhou porque foi melhor. Na primeira parte não estivemos no jogo, por responsabilidade minha. Montámos uma estratégia para tentar controlar o jogo interior e profundidade do Sporting, não fomos capazes de o fazer, mudámos a matriz de jogo, mas não conseguimos ter bola, não fomos ofensivos, nem pouco mais ou menos. Na segunda parte alterámos, fomos a nossa equipa, tentámos discutir os segundos 45 minutos, fizemos um golo, sofremos um, mas já estávamos em desvantagem da primeira parte. A estratégia não foi a melhor, assumo a responsabilidade. A ideia não era jogar com uma linha de cinco definida, queríamos estancar o volume ofensivo do Sporting. O Sporting podia ter aproveitado alguns espaços na segunda parte. Arrependo-me profundamente de ter iniciado com os três centrais e dois laterais. Na primeira parte praticamente não chegámos à baliza. Às vezes há estratégias que pensamos na preparação do jogo que podem ter efeito, mas tenho de assumir que errei. Foi por estratégia minha e não pelo comportamento dos jogadores. Estão habituados a um sistema que eu mudei e não correu bem."

Se o golo surgisse mais cedo o Gil Vicente poderia ambicionar algo mais? "A ideia era essa. Fiquei dececionado comigo mesmo com o nosso jogo, não pelo comportamento dos atletas, eles levaram a nossa estratégia para o jogo. Na segunda parte entrámos em 4-4-3, tivemos mais bola, chegámos mais à frente, tomamos más decisões, depois o Sporting marcou o terceiro golo. Se golo surgisse mais cedo poderíamos ter tentado algo mais."