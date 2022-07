Ivo Vieira à espera de soluções do mercado: lateral direita e alas são prioridade

Lado direito da defesa e também as alas parecem ser, de momento, as zonas mais carenciadas, face à saída de jogadores nucleares nessas posições. Gilistas trabalham a todo o vapor para as preencher.

Zé Carlos, defesa-direito; Talocha, defesa-esquerdo; Pedrinho, médio-centro; Antoine Léautey, extremo-direito, e Samuel Lino, extremo-esquerdo. Estas foram as principais saídas do clube de Barcelos, depois da histórica temporada em que alcançou o 5.º lugar da Liga Bwin e, pela primeira vez, uma qualificação para as competições europeias (Conference League). O sucesso trouxe o reverso da medalha previsível: Ivo Vieira ainda espera, entre outros, um "novo" Samuel Lino, joia descoberta em 2019 e que, três anos depois, tornou-se na maior transferência de sempre dos gilistas.

Destas saídas, só duas foram verdadeiramente preenchidas: a lateral-esquerda tem Henrique Gomes, que, depois de longa paragem por lesão, tem a oportunidade para se assumir como substituto de Talocha, e ainda contará com a concorrência do brasileiro contratado ao Covilhã, Lucas Barros.

Aparentemente, Pedrinho, vendido aos turcos do Ankaraguçu, foi também substituído à altura, por Pedro Tiba, que regressa a Portugal, após quatro épocas no Lech Poznan, onde se sagrou campeão polaco.

Por preencher continuam, ainda, as saídas de Zé Carlos (Ibiza, Espanha) e Léautey (Amiens, França).