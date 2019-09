Veste número de estrela e tem números que fazem inveja a muitos pontas de lança

No campeonato, Lourency já rematou por 19 vezes, tantas quanto Welinton Jr. e menos uma do que Ricardo Horta, que é o primeiro

Não tem passado despercebido aos olhos dos comentadores desportivos. O avançado brasileiro de 23 anos, Lourency, que veste número de estrela, o sete, é um dos reforços do Gil Vicente que mais se têm destacado.

É atrevido e dificilmente o vemos desistir de um lance. Tem sido opção indiscutível para Vítor Oliveira - apenas ficou de fora do onze inicial diante do Benfica, por lesão - e deverá regressar aos convocados na receção ao Boavista, domingo. Já fez 449 minutos pelo Gil Vicente e neste momento é o segundo jogador com mais remates no campeonato, dividindo o lugar no pódio com Welinton Jr., do Aves.

Lourency já leva 19 remates, menos um do que Ricardo Horta, avançado do Braga. No que toca aos golos, Lourency, que alinha a extremo-esquerdo, já apontou dois. Foi decisivo na vitória diante do Aves, para a Taça da Liga, e frente ao FC Porto, na primeira jornada da I Liga.

De um total de 61 remates que os galos já protagonizaram nesta época, Lourency leva vantagem em meia dúzia em relação ao ponta de lança, Sandro Lima.