Fiusa cumpre promessa feita há três anos e faz festa com 13 porcos

António Fiusa vai cumprir a promessa feita há três anos e vai festejar a subida do Gil Vicente à I Liga com porcos no espeto. A festa será a 28 deste mês, no Campo da Feira, em pleno centro da cidade de Barcelos.

Em junho de 2016, após a decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa ter dado razão aos galos no caso Mateus, o então presidente do Gil Vicente anunciava que iria "mandar matar dez porcos, um por cada ano de espera", entre a descida administrativa do emblema barcelense, em 2006, e a subida efetiva do clube. A decisão é de 2016 e chegou a pensar-se que a subida iria ser na época seguinte, mas só agora é que o clube vai de facto ascender ao principal.

Por isso, os "juros" ditam que em vez de dez, passem a ser 13 os porcos a distribuir pelos barcelenses. O agora presidente honorário do clube já enviou um ofício ao município a solicitar a utilização do Campo da Feira no dia 28. A Direção do Gil Vicente também já foi contactada e a festa da subida irá contar também com um stand do clube para a venda de merchandising e para a angariação de sócios. Desde maio, o clube tem cerca de 1300 novos associados.