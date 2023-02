"Interesse do FC Porto? Fran Navarro foi tema até 10 minutos antes do jogo"

Fran Navarro, jogador do Gil Vicente

Redação com Lusa

Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, após a derrota em Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Sabíamos da dificuldade de jogar na Mata Real, mas conseguimos estar por cima, tirando uma fase em que perdemos algum equilíbrio. Na segunda parte, o Paços tem sorte na forma como chega ao segundo golo, mas fomos atrás do resultado e com mérito chegámos ao golo. Só não tivemos a felicidade de empatar, mas houve oportunidades para isso."

Fran Navarro associado ao FC Porto: "O [Fran] Navarro foi tema até 10 minutos antes do jogo (devido a um alegado interesse do FC Porto), mas esteve muito bem. É um miúdo excelente e nada do que possa ter acontecido à volta dele prejudica a sua prestação."