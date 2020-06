Hugo Vieira já escolheu destino: "É aqui que quero acabar e sei que as pessoas também o querem"

Aos 31 anos Hugo Vieira ainda não faz contas em acabar a carreira, mas quando chegar o momento, então, vai escolher o Gil Vicente

Hugo Vieira tem vontade de acabar a carreira ao serviço do Gil Vicente, ao qual regressou em janeiro para cumprir uma terceira passagem distinta pelo 11.º classificado da I Liga.

"O meu futuro é o hoje. Não escondo que podem aparecer coisas boas financeiramente, mas o dinheiro não é o mais importante. Vou estar ligado ao Gil Vicente para sempre e, se for para fora, voltarei de novo. É aqui que quero acabar e sei que as pessoas também o querem", frisou o avançado, numa conversa promovida pelo clube.

Hugo Vieira, de 31 anos, regressou ao Gil Vicente em janeiro, após rescindir com os turcos do Sivasspor, e somou um golo em seis aparições aos 32 tentos em 102 partidas realizadas entre 2009 e 2012 e nas épocas 2012/13 e 2013/14, para ficar a dois remates certeiros do "objetivo muito grande" de ser o melhor marcador do "clube do coração".

"Estou muito bem, mas posso ajudar muito mais e é isso que acontecerá no futuro com toda a certeza. A próxima temporada vai ser fundamental para o clube e não descarto a possibilidade de ajudá-lo a alcançar os objetivos. Vou ter o segundo filho em agosto e não é uma boa altura para sair, mas vamos ver. O futuro a Deus pertence", partilhou.

Natural de Barcelos, onde se sagrou campeão da II Liga em 2010/11, o avançado pertenceu aos quadros de Estoril, Benfica e Braga, mas nunca se estreou pelo clube da Luz, que acabou por cedê-lo ao Gil Vicente, tal como os arsenalistas, enquanto "pensou em desistir do futebol" devido à doença oncológica da namorada.

"Passei por muitos obstáculos, mas as grandes batalhas são para os grandes guerreiros e eu considero-me um guerreiro dentro e fora do relvado. Houve uma fase da minha vida em que o futebol não era o mais importante e cheguei a pensar em parar. Felizmente não me deixaram e foi isso que me deu forças para depois voltar a gostar de viver", recordou.

Hugo Vieira já tinha voltado a emigrar quando a companheira morreu em janeiro de 2015, juntando as experiências nos russos do Torpedo, nos sérvios do Estrela Vermelha e nos japoneses do Yokohama Marinos a um currículo internacional com passagens anteriores pela equipa B dos franceses do Bordéus e pelos espanhóis do Gijón.

De regresso a Barcelos, o avançado formado no Santa Maria encontrou uma estrutura a "remar para o mesmo lado" e com "muita força para o que aí vem", na sequência de "anos muito complicados" assinalados pelo 'caso Mateus', que culminou com o regresso administrativo do Gil Vicente à elite esta época, a partir do Campeonato de Portugal.

"O fator casa estava a ser fundamental e é assim que temos de continuar. O futuro do clube é reorganizar-se, concluir o complexo, ganhar mais jogos e começar a lutar por outro estatuto", apontou Hugo Vieira, sobre o percurso dos minhotos, que ocupam o 11.º lugar, com 33 pontos, nove acima da zona de salvação, à entrada para as seis jornadas finais.