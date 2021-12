Hugo Vieira avalia desempenho de Fran Navarro: "É um verdadeiro matador"

Fran Navarro é uma agradável surpresa no campeonato português - está no terceiro lugar dos melhores marcadores. E hoje leva a bênção de Hugo Vieira, o segundo melhor goleador de sempre

Falando com a autoridade de quem é dos avançados mais certeiros da história do emblema gilista - tem 33, menos três do que João Vilela - Hugo Vieira aplaude a contratação do jovem ponta de lança espanhol, Fran Navarro, que, na sua época de estreia no principal campeonato português, está a surpreender, passando de um autêntico desconhecido a uma das estrelas maiores da prova, sendo, atualmente, o terceiro melhor marcador, com nove golos, atrás do benfiquista, Darwin e do portista, Luis Díaz, ambos com 11.

"É um jogador com qualidade, tecnicista, aparece muitas vezes no sítio certo. Não há muito mais a dizer, tem faro de golo, é um verdadeiro matador", atirou, em declarações exclusivas a O JOGO.

Mas para o ex-avançado barcelense, de 33 anos de idade, hoje a competir no Craiova, da I Liga romena, "mais do que mérito do Navarro, há o mérito da equipa, que produz muito e joga muito para ele".

Já a nível coletivo, classificou de "fantástico" o campeonato que o Gil Vicente está a fazer, em 8º lugar, com 20 pontos, a apenas quatro do "europeu", Estoril, dizendo acreditar que a estratégia de Ricardo Soares para o jogo de sábado contra o campeão nacional, Sporting, "será para vencer". "Temos um poderio ofensivo muito forte, com jogadores bastante móveis. Já não somos aquela equipa que mete o autocarro à frente da baliza. Com certeza que vai ser um excelente jogo de futebol".

Hugo Vieira lembrou ter partilhado os balneários do Gil Vicente e do Santa Maria com o conterrâneo, Paulinho, ponta-de-lança do Sporting, para quem, caso esteja recuperado da covid-19 e apto para jogar em Barcelos, "vai ser um jogo especial, porque ele valoriza muito as pessoas da sua terra".