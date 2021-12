Herói do Gil Vicente frente ao Sporting dá a receita: "Na primeira oportunidade..."

Sandro Lima recordou a última vitória do Gil Vicente frente ao Sporting.

A 1 de dezembro de 2019 o Gil Vicente venceu o Sporting, por 3-1, no ano de regresso da equipa de Barcelos à I Liga, depois do "ano zero" imposto pela FPF devido ao Caso Mateus, sob o comando do saudoso Vítor Oliveira.

Foi essa a última vitória dos gilistas sobre os leões. Nesse jogo um dos marcadores foi Sandro Lima, ponta de lança brasileiro que, para além do tento, de penálti, que recolocou o seu conjunto na frente do marcador, no início da segunda-parte, tinha assistido, antes, Kraev para o golo inaugural da partida.

Em declarações exclusivas a O JOGO, aquele que foi o melhor marcador dos gilistas nessa época, com 13 golos, dois deles a clubes grandes - além dos leões, marcou também aos dragões - mostrou total confiança para a partida de hoje: "Jogar contra os grandes é sempre difícil, exige muito sacrifício e concentração. Na primeira oportunidade que aparecer contra estas equipas, tem que caprichar na finalização e marcar".

Sandro Lima, de 31 anos de idade e que em Portugal jogou ainda no Ac.Viseu, Chaves, Rio Ave e Estoril, e que está, desde 2020, no Gençlerbirligi, da Liga Turca, não deixou de elogiar o percurso do Gil Vicente nesta temporada: "Tenho acompanhado todos os jogos, está indo muito bem, tem jogadores muitos talentosos", destacando Fran Navarro, o terceiro melhor marcador da Liga, de quem disse que, a continuar a marcar tantos golos, "dificilmente ficará em Barcelos", e com um treinador, finalizou, que admira "muito, pelo seu estilo de jogo. Tem tudo para fazer uma época tranquila".