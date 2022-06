Guilherme Souza e João Caiado não ficam no plantel do Gil Vicente

Gilistas querem colocar o central e o médio a rodar em escalões inferiores, promovendo o crescimento competitivo dos atletas.

A pré-época do Gil Vicente arranca só no final da próxima semana, no dia 1 de julho, mas o treinador Ricardo Soares, que regressou ontem de férias, já começou a definir a composição do plantel para uma temporada que ficará marcada pela estreia nas provas europeias.

Tal como O JOGO anunciou, o defesa-central Guilherme Souza e o médio João Caiado não fazem parte das escolhas. O primeiro, de 21 anos, contratado em janeiro e que tem mais dois anos de ligação ao clube, está no mercado e o Gil pretende que ganhe ritmo numa equipa de escalão inferior. Já Caiado, contratado na temporada passada ao Famalicão, tem 23 anos e, sem idade para poder rodar nos sub-23, deverá ser emprestado a um emblema da II Liga, tendo já sido feitas várias sondagens a propósito.